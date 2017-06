Je hebt mensen die vroeger de hele Britse verkiezingsnacht opbleven om te zien hoe de uitslagen per kiesdistrict binnen druppelden. Ze keken ook als de uitslag er vanuit hun perspectief niet zoveel toe deed, want wie er ook won: hij of zij behoorde altijd tot het brede politieke midden. De attractie zat 'm in de folklore: de kandidaten, voorzien van een grote rozet in de kleur van hun partij, die op een podium in een gelambriseerd zaaltje gezamenlijk het oordeel van de kiezers afwachtten; Het sportsmanship dat winnaars en verliezers tegenover elkaar aan de dag legden. En het mooie was: het waren ook een beetje ónze verkiezingen. Maar dit jaar waren het de verkiezingen van de Britten die niet bij ons wilden horen. Ze hebben die mooie rituelen weer voor zichzelf. En wij konden er ineens niet meer zo van genieten.