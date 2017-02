Het regent cadeautjes in Kenia, maar niet in de zorg

Het grote uitdelen is begonnen. Wie over minder dan een half jaar gekozen, of misschien zelfs herkozen wil worden, dient de kas inmiddels gespekt te hebben. In Kenia geldt dit als een investering. Wat een kandidaat de komende maanden uitgeeft, moet hij in de jaren erna als politicus ruim kunnen terugverdienen.



Soms gaat het om kleine geschenken: een gratis T-shirt hier, een flink stuk zeep daar. Mensen die de macht al hebben en die hopen te behouden, moeten dieper in de beurs tasten, of de overheid daarvoor laten opdraaien.