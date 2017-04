Het profiel van de seriemoordenares lijkt op dat van de terrorist

Twee dagen nadat we symbolisch getrouwd waren, wees mijn geliefde me op een artikel van Emily Anthes over vrouwelijk seriemoordenaars dat in 2015 in The New Yorker stond.



Een op de zes seriemoordenaars is een vrouw. Evolutionair psycholoog Marissa Harrison, die een studie maakte van vrouwelijke seriemoordenaars, definieert de seriemoordenaar zo: hij of zij moet minstens drie mensen hebben vermoord en er moet ten minste een week tussen de moorden hebben gelegen.



Vrouwelijke seriemoordenaars kennen hun slachtoffers vaak persoonlijk, mannen hebben een voorkeur voor vreemden. Mannen gaat het vaak om seks, vrouwen om geld.