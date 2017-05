Het populisme is toch geen onstuitbare stoomwals

In juni 2016 stemden de Britten voor een Brexit en in november werd Donald Trump president van de VS. In het jaar 2017 was het de beurt aan Europa: de 'populistische stoomwals' zou ook het oude continent gaan pletten en van bruin asfalt voorzien. Op 21 januari, een dag na de beëdiging van Trump, kwamen Marine Le Pen, Frauke Petry van de AfD en Geert Wilders bijeen in Koblenz, als 'de leiders van het nieuwe Europa': hun optimisme kende, in tegenstelling tot het Europa dat zij voor ogen hebben, geen grenzen.