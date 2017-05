Het politiek correcte wegkijken is terug van weggeweest

Rechtse mensen zouden dus hun xenofobie verstoppen achter kritiek op homohaat van moslims. Bovendien, er zijn in absolute getallen toch meer witte Nederlanders dan islamitische migranten die homo's niet accepteren? Het is het type argumentatie dat de positie van de vrouw in de SGP opblaast tot een kolossaal Nederlands probleem dat met de genoemde praktijken in islamitische migrantenkringen is gelijk te stellen.



Zo zijn er meer drogredenen te bedenken. Ik help maar even mee. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft onlangs in de discussie over de integratie van minderheden bepaald dat de ouders van twee moslimmeisjes in het Zwitserse Basel hun dochters moeten laten deelnemen aan het in Zwitserland verplichte gemengde schoolzwemmen.

