Het leven uit een dier zien vloeien, dat is niet zomaar iets

Dit was het dus. Een vlucht, een schot en meteen daarna een beest dat fladderend naar de grond ging en daar nog een tijdje door duikelde. 'Ze zijn al dood in de lucht', hadden ze me verzekerd, het gefladder dat je zag, waren de laatste stuiptrekkingen. 'En als ze nog wél leven, zorgt een goeie jager er altijd voor dat het snel afgelopen is.' Even later zag ik hoe. Een van de geweren, een man met vriendelijke ogen onder een geruite pet, liep op een aangeschoten eend af, pakte hem bij zijn nek, draaide die drie keer rond en voilà, dat was het. Ik keek ernaar en was treurig en opgelucht tegelijk.



Die dag zag ik fazanten vallen, honden rennen, wolkjes adem in de koude lucht. Ik luisterde naar het gekraak onder mijn laarzen, naar de stille kameraadschap van mannen, die meer van de natuur wisten dan ik. Kruitdamp kringelde in mijn neus, ik raakte een dode haas aan. Het lijf voelde warm, de vacht nog zacht. Maar het had tot de laatste snik in vrijheid geleefd. Dat kon je van veel andere dieren in Nederland niet zeggen.



Die nacht dacht ik nog lang na over wat ik had gezien, maar het voelde anders dan voorheen. Het beest was in de bek gekeken, het beest was dood - lang leve het beest.



eva.hoeke@volkskrant.nl