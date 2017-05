Het land mag vanaf nu iets meer doortastendheid van de formatiepartners vragen

Maandagavond kwam de ontnuchtering. Op dag 61 na de verkiezingen, zo vertelde Schippers zelf, was voor het eerst het moment gekomen waarop het menens werd. Er was in de weken daarvoor wel veel gepraat over de heikele thema's (het klimaat, de inkomensverdeling en het immigratievraagstuk) maar nooit waren de onderhandelaars op het punt gekomen om te beslissen of er eigenlijk wel een deal mogelijk was. Zodra dat wel gebeurde, werd meteen duidelijk dat het niks zou worden.



Dat is geen fraai beeld. Al vanaf dag één was volkomen duidelijk dat het asielvraagstuk een hoge drempel was. De inhoudelijke verschillen zijn enorm tussen VVD en CDA enerzijds en GroenLinks anderzijds. Bovendien: als het gaat om het milieu of de inkomensverdeling kan de pijn van het compromis worden afgekocht. Groene subsidies en fiscale milieumaatregelen zijn in dit economische klimaat ook mogelijk zonder enorme belastingverhogingen. In het asieldebat is het verschil veel principiëler: willen wij als land zo gastvrij mogelijk zijn of willen we zoveel mogelijk asielzoekers tegenhouden?

De rest van de Tweede Kamer vraagt zich nu terecht af waarom er twee maanden om de hete brij is heengedraaid