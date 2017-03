Het is mij scheißegal wie het moederland regeert

De allerlaatste keer dat ik stemde, was op Ahmed Marcouch. Ik zat vuistdiep in de PvdA, want ik was getrouwd met Europarlementariër Edith Mastenbroek. Ze was als kandidaat voor Brussel voorgedragen door Hedy d'Ancona en had de loodzware ballotage op overweldigende wijze doorstaan. Martin Bril schreef dat Edith wel eens de eerste vrouwelijke premier van Nederland zou kunnen worden.



Enfin.



We waren smoorverliefd en trouwden in het hippe Blijburg aan Zee, uitgebaat door de dochter van Hans van Mierlo. Wouter Bos deed het licht uit. De PvdA stond toen op zestig zetels of daaromtrent en er heerste euforie. Tijdens een partijcongres in Groningen zat ik op de eerste rij tussen de bobo's. Gorbatsjov was ingevlogen. Zijn praatje kostte een lieve duit (een tonnetje, beweerden boze tongen).



Ik rilde toen de hele zaal samen met Gorbi de Internationale zong en snoot mijn neus in een jute tasje. Mijn rode verleden boerde op tussen de gestaalde kaders.

De brandende liefde tussen Edith en mij bekoelde in Brussel