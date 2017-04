Het is knap en gedurfd dat Peter Hyballa de supporters van NEC toesprak

Peter Hyballa torent uit boven de woedende menigte voor stadion de Goffert in Nijmegen. Een kind huilt. 'Papa', hoor je op het filmpje dat met een telefoon is opgenomen. Vader kwijt. Is hij nog binnen, die vader, achter gebarricadeerde deuren? Of heeft hij tegen zijn kind gezegd: blijf hier staan, ik ga even rellen.



Het is knap en gedurfd dat Peter Hyballa hier durft te staan, op dat muurtje voor de ingang. Je zou zeggen: hiervoor heb je een directeur, om de meute tot bedaren te brengen. Of de politie. Hyballa is de trainer. Hij heeft drie punten gehaald in veertien duels, NEC is onder zijn leiding gezakt vanuit de middenmoot van de eredivisie naar de voorlaatste plaats.