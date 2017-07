Het is de kunst het schreeuwen om te buigen

Hamas, Hamas, de vader van Miep Smith-Wessel (85) deed in oktober '42 een rampzalige boodschap zonder jas.



Ja sorry. Miep is al dik vijftig jaar Feyenoordsupporter. En de leuzen van de hooligans blijven onverdraaglijk. Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas. Tegen Ajax. Omdat Ajax-fans zich de naam 'Joden' hebben toegeëigend. Dat is óók al zoiets, bromt Miep. Doe normaal, man. Jullie hebben daar niets mee te maken. Miep zegt: 'Hamas, Hamas, weet je wel hoe erg het was?'



We zijn bij haar thuis in Rotterdam.