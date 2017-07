Het grote 'verwarringsgevaar': Sojamelk mag geen soja'melk' meer heten

Waarom koopt een mens sojamelk? Niet voor de smaak in ieder geval, want het is een behoorlijk vies goedje, hoewel je het met een fijne Engelse term ook een acquired taste kunt noemen: als je flink je best doet, kun je eraan wennen. De meeste sojamelkdrinkers kiezen ervoor om wat het niet is: melk van een koe. Of van een geit, een paard of een ezelin. De keuze voor sojamelk is een typisch negatieve: als het maar niet van een dier komt. Het is een veganistendrank bij uitstek, die ook populair is bij slachtoffers van (al dan niet ingebeelde) lactoseintolerantie en hippe gezondheidsmeisjes die hun mond elke ochtend spoelen met een hap zuivere rivierklei en verder ook niet echt weten wat nu wel en niet gezond is.