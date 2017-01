Het gaat niet om het redden van dit 'mooie Nederland'

Brief van de dag: normaal?

Het is toch wel erg dat de minister-president van Nederland zich pas aan het eind van zijn loopbaan geroepen voelt om 'ons mooie Nederland' te redden. En dat met woorden die geleend lijken te zijn van Wilders, woorden die Wilders niet zouden misstaan... Zei Rutte een paar jaar geleden niet tegen Wilders 'doe zelf effe normaal' in antwoord op woorden van dezelfde strekking? Mijns inziens gaat het hier helemaal niet om het redden van dit 'mooie Nederland'. Deze brief, die bol staat van het woord normaal, dient slechts één doel, namelijk meer stemmen voor de VVD. Maar zolang Rutte, als zogenaamd leider van Nederland, het woord normaal slechts normatief gebruikt en niet weet welke inhoud dat woord eigenlijk heeft, begrijpt hij er zelf ook maar weinig van! Hij ventileert hier slechts zijn mening zoals elke persoon een mening heeft. En zoveel mensen, zoveel meningen. In een multiculturele samenleving leidt dit slechts tot multiculturele meningen. Rutte zou moeten kunnen begrijpen dat dit niet tot eenheid voert. Het enige wat tot eenheid kan leiden, is dat we ons richten op wat alle verschillende mensen overeenkomstig hebben. Dat is, heel simpel, ons mens-zijn. Het gaat erom deze overeenkomst prioriteit te geven en van daaruit te handelen. Dat ís niet moeilijk, wij máken het moeilijk. In de voorbeeldfunctie die Rutte heeft zou hij er beter aan doen dat te laten zien in plaats van een brief met loze kreten!



Carla van Hooff, Haarlem