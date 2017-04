Het gaat heel slecht met Suriname

Straatbeeld vol belofte voor de toekomst

We moeten twee banen draaien hier, anders overleven we gewoon niet Schoonheidsspecialiste in Paramaribo

In 2015 was ik voor het laatst in Paramaribo. De sfeer was optimistisch. Aanstekelijk waren de vele ruim ontworpen huizen in aanbouw, markeerpunten in het straatbeeld vol belofte voor de toekomst. Nu ben ik er weer en is alles anders. Op straat gaan bijna alle gesprekken over de protesten, de staat van het land en hoe het zover heeft kunnen komen.



Een schoonheidsspecialiste op afroep houdt alle nieuwsberichten nauwlettend in de gaten op sociale media. 'Mensen moeten de juiste informatie hebben om te kunnen kiezen. Er is altijd gebrek daaraan. En daarom zitten we nu in deze situatie.' Ze werkt in de avond ook in een restaurant en vindt nauwelijks tijd om lijfelijk aanwezig te zijn bij de protesten. Het geld heeft ze nu dringend nodig voor het verjaardagsfeestje van haar zoontje. 'We moeten twee banen draaien hier, anders overleven we gewoon niet.'