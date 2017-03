Het einde: als kind ging ik al spelen op begraafplaatsen

'Eigenlijk is de tentoonstelling Especially for you, die ik gemaakt heb en die nu net open is, best luchtig. Ironisch in elk geval: de uitvaartbranche wordt een beetje op de hak genomen. Het gaat over de commerciële fotografie in deze wereld, over de vraag: hoe breng je het onverkoopbare in beeld?



'De dood is de afgelopen decennia onderdeel van de consumptiemaatschappij geworden.