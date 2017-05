Het Dictee was een lichtpuntje in de donkere wintermaanden

Sereniteit

Iemand bij de NTR vindt het Groot Dictee ineens 'te archaïsch' en de kijkcijfers dalen, 'dus' wordt met dit eerbiedwaardige icoon van onthaasting abrupt gestopt. Kijkcijfers zijn niet alleenzaligmakend. Het Dictee bedient een belangrijke groep liefhebbers en je kunt thuis meedoen. Vergeet ook niet de kijkers via Uitzending Gemist. En passant leer je over de structuur van de spelling, de structuur van de taal en de enorme woordenrijkdom van het Nederlands. Waar schrijfster Nelleke Noordervliet in De Taalstaat op de radio furore maakt met 'vergeetwoorden', zouden die voor het Dictee ineens te archaïsch zijn?



Veel is terug te winnen met het Dictee weer op een beter tijdstip, op een beter bekeken zender en tegenover minder concurrerende programma's. Vermijd druktemakerij. Bij een dictee hoort de geheiligde en verademende sereniteit van een kartuizerklooster.



Kap tegelijk met die tientallen BN'ers of wat daarvoor door moet gaan (ik herken ze zelden), die altijd alle aandacht moesten krijgen. Bij een schaaktoernooi interview je toch ook de prominente schaakgrootmeesters in plaats van een fotomodel, een waterpoloër, een saxofonist, een zelfingenomen tsjakkagoeroe, Karin Bloemen of een 'vriendin van'? Dan kunnen ook meer serieuze deelnemers meedoen, de echte topsporters.



Er is bijna geen tv-programma meer waarin de kijker niet tot vervelens toe moet worden geconfronteerd met bijschnabbelende BN'ers. Houd het zuiver. Dit is pure topsport! Dan trek ik mij in december weer vol overgave twee uurtjes terug in een totaal isolement en schrijf ik graag weer mee.



Johan van Knegsel, Eindhoven