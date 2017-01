Het bumperkleven als voorbeeld van niet normaal doen

In de brief waarover het vorige week even ging, de brief van de premier aan zijn volk, de brief die eigenlijk een brief was van de VVD-leider aan kiezers die in troebel water zwemmen en die hij zijn kant uit hoopt te lokken, de brief die The New York Times haalde ('Dutch leader takes Trump-like turn'), de brief over normaal doen of oprotten - in die brief dus, komt het begrip bumperkleven niet voor.



Toch viel het woord veel aan de televisieborreltafels waaraan de brief werd nabesproken: bumperkleven, als voorbeeld van niet normaal doen.