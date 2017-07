Opinie op Zondag: 'Het Avondland van de rechtsmens is veilig op verkeerde manier'

Cholera

Maar dan dringt het tot me door: het rechtse Avondland gaat helemaal niet over het Europa dat zo prachtig voos is, een beetje in je lendenen brandt en je cholera geeft als je niet oppast.



Het Avondland van de rechtsmens is aangeharkt, schoon, vol vrouwen met blozende wangen, makkelijke grappen en figuratieve, nette kunst. Oftewel: de Efteling. Een plek die draait op achterhaalde esthetiek, burgerfatsoen, brave avonturen, jolig racisme en Keltische romantiek. Een plek waar het saai is en veilig op een verkeerde manier. Een plek waar ik niet dood gevonden wil worden.



Zo komen we toch niet bij elkaar, de mannen op rechts en deze linkse vrouw. Sterker nog: de volgende keer dat ik een zogenaamde rechtse intellectueel snikkend over het Avondland hoor oreren, zet ik het lied van het Carnaval Festival in. Táá-ta-ta-táá-ta-ta-ta-ta-ta. Want veel meer dan dat behelst zijn zo zorgvuldige geconserveerde verlangen niet.



Sarah Sluimer (1985) is schrijver, interviewer en van oorsprong dramaturg. Ze werkt aan haar romandebuut bij Atlas/Contact en schrijft voor verschillende media waaronder De Correspondent. Ze staat graag op een podium. De columnbundel die ze met haar vriend Willem Bosch schreef over hun eerste jaar als ouders (Ontaarde Ouders, Lebowski Publishers) is net uitgekomen. Het komende jaar werkt ze onder meer aan een pamflet over feminisme.