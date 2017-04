Het antizionisme getuigt om Netanyahu te steunen

'Aanvaring met Vladimir Tayyip Netanyahu', kopte de Süddeutsche Zeitung nadat Netanyahu geweigerd had de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Gabriel, te ontmoeten. Reden was dat Gabriel ontmoetingen had gehad met B'Tselem, een Israëlische mensenrechtenorganisatie, en Breaking the Silence, een organisatie die getuigenissen van Israëlische militairen verzamelt, waarbij nadrukkelijk de staatsveiligheid niet in gevaar wordt gebracht.



Netanyahu heeft meer gemeen met Poetin en Erdogan dan met Merkel of welke politicus ook die gelooft dat tegenspraak essentieel is in een democratie.