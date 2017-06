Herverdelen inkomen blijft alleen aantrekkelijk als iedereen z'n best doet

Na de eerste schrik, twee weken geleden, dat een eenouderhuishouden in de bijstand een kleine halve ton per jaar kost, hebben we even stoom afgeblazen en vervolgens genuanceerd. Herverdelen naar draagkracht is onze bedoeling in Nederland - en dat lukt heel goed - en als we over een langere termijn kijken helpen we, via de overheid, elkaar. Er mogen periodes in het leven zijn dat we netto betalen, er zijn ook periodes waarin we netto ontvangen.