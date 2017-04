Hertzberger heeft gelijk dat de voedselgoeroes een religie prediken

Brief van de dag E-nummers uit den boze. Hoezo?



Volgens Stephany Caparn in de Volkskrant van 11 april zijn E-nummers uit den boze. (Wie is zij? Moet ik haar kennen?) In mijn lessen aan 3 havo en 3 vwo stel ik altijd de vraag of het mogelijk is zonder E-nummers te leven. Daarna geef ik ze het volgende rijtje: als je, zoals Caparn, zonder E-nummers leeft, dan eet je dus geen tomaten, rozenbottels of watermeloen, want daarin zit de rode kleurstof lycopeen (E160d). Je eet ook geen wortels (bevat caroteen, E160a), geen appels (appelzuur is E296), geen zure augurken of mayonaise (azijnzuur is E260) en citrusfruit (bevat citroenzuur, E330). Caparn zal evenmin karnemelk of yoghurt drinken (melkzuur is E270). Vetten zijn helemaal uit den boze, want bij vertering splitst een molecuul vet zich in drie moleculen vetzuur en een molecuul glycerol (E442). Het wordt lastig om überhaupt iets te eten, want alle verse groente en fruit bevat ascorbinezuur (E300). Dit klinkt heel gevaarlijk, maar het is hetzelfde als vitamine C. Tot slot zal Caparn ook stoppen met ademen, om te zorgen dat ze geen E948 (zuurstof) binnen krijgt. Rosanne Hertzberger heeft gelijk als ze stelt dat de voedselgoeroes een religie prediken. Hun waarheid is waar omdat ze het zeggen, niet omdat ze het onderzoeken. Voor de meesten zal de scheikunde in de derde klas al te moeilijk zijn geweest, zodat ze nu zonder kennis van zaken maar wat uitkwaken.



Han Vermaat, docent scheikunde, Oldenzaal