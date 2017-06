Heel goed dat Klaver zijn rug recht heeft gehouden

Barbara Wegelin. © Zelfs een leek kan zien dat outsourcen in de praktijk niet gaat werken, laat staan dat het juridisch houdbaar is

Australië heeft een beleid waarbij migranten die per boot het continent bereiken (in Australië geringschattend 'boatpeople' genoemd) niet meer in Australië zelf een asielverzoek mogen indienen. Precies wat VVD/CDA/D66 blijkbaar willen voor Europa. Deze 'boatpeople' worden door Australië doorgestuurd naar obscure eilandstaten in de Stille Oceaan. In detentiecentra op deze eilanden wachten mensen gemiddeld drie jaar voordat ze een asielaanvraag mogen indienen. De omstandigheden daar zijn zodanig dat kleine kinderen aan het automutileren slaan. Medisch en ander personeel werd op straffe van vervolging door de Australische regering verboden naar buiten te treden met informatie over deze openluchtgevangenissen. De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR stelt dat Australië zo dagelijks het Vluchtelingenverdrag schendt.



Dat dit, afgezien van de ethische aspecten, ongelofelijk duur, onrechtmatig en praktisch onwerkbaar is, is kennelijk een detailkwestie. Wij, het electoraat, moeten hier niet mee worden lastig gevallen. Waar dergelijke detentiecentra in het geval van Europa zouden moeten komen en onder wiens verantwoordelijkheid en bescherming, is schimmig. Hoe de veiligheid van migranten daar wordt gewaarborgd, wie in dergelijke centra moet werken, hoe naleving van Europese minimumstandaarden op het gebied van asielrecht gegarandeerd wordt, wordt allemaal in het midden gelaten. Dat het bovendien binnen Europa zelf al niet lukt asielzoekers te hervestigen en dat er zeer beperkt gehervestigd wordt vanuit door UNHCR gerunde vluchtelingenkampen buiten Europa, wordt verzwegen. Zelfs een leek kan zien dat dit outsourcen in de praktijk niet gaat werken, laat staan dat het juridisch houdbaar is.