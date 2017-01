Heeft Verhoevens Elle terecht twee Golden Globes gewonnen?

Martin Koolhoven, filmmaker

Wat vindt u van de film Elle?



'Het hoofdkarakter is heel erg interessant, het is niet een film die je vaak ziet, en het is geen film die het je heel gemakkelijk maakt. Dat is wel eens lekker om te zien in het huidige tijdsgewricht, waar Hollywood er voornamelijk op is gericht om te pleasen.'



Er is ophef dat Elle niet genomineerd is voor beste buitenlandse film bij de Oscars. Hoe ziet u dat?