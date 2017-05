Hassan Bahara: Ik snak naar mensen die het 'racismedebat' naar hoger plan tillen

Baldwin zegt niet: de wereld gaat naar de klote omdat blonde jongens broodjes Döner verkopen

Kom ik aflevering zoveel tegen van dit 'racismedebat', dan moet ik stilletjes huilen om Nederland.



Van de week begon ik aan een opiniestuk in deze krant van de witte filmmaker Karin Junger die een documentaire maakte over het racisme waar haar donkere kinderen mee te maken hebben. In dat opiniestuk beschrijft Junger hoe zij een witte collega-filmmaker op haar dak kreeg die vroeg of Junger, als witte vrouw, wel een film over racisme mag maken. Toen stopte ik met het lezen. Niets ten nadele van Junger, ze maakt een sterk punt, maar een wezenlijk debat zo zien ontsporen in kleinzielig gedoe is pijnlijk.



Ik heb net de documentaire I Am Not Your Negro gezien, over het leven en werk van de Afro-Amerikaanse schrijver en activist James Baldwin, en word weer eens getroffen door de schoonheid van zijn taal en de kracht van zijn analyses. Bij hem geen hermetisch jargon over futiliteiten. Geen platte theorietjes over white tears. Het gaat dieper. Baldwin vertelt in universele en begrijpelijke mensentaal dat racisme een fatale blindheid is voor het feit dat we allemaal in bloed met elkaar verbonden zijn. En daarmee schopt Baldwin zijn wit publiek heel effectief een geweten, door te zeggen: uw minachting voor mij slaat terug op uzelf, want er is geen wezenlijk onderscheid tussen ons. Baldwin zegt niet: de wereld gaat naar de klote omdat blonde jongens broodjes Döner verkopen.