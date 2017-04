Harriët Duurvoort: 'Voor wie niet zelf op jacht hoeft, is eten inderdaad romantiek'

Als mijn zoontje van middelbare leeftijd is kan hij wellicht steak printen bij de Appie

Het e-nummer dat mij altijd het meest intrigeerde, omdat ik het vies vind, is de rode kleurstof E120. Karmijnzuur bood ons de roodtinten van Vermeer en nu het roze in de roze koeken of frambozenkwark (daarom gooi ik liever frambozen in naturelkwark). De Inca's ontdekten al dat een cactusschildluis een prachtig rode kleurstof voortbracht. In een kilo E120 is een plaag van maar liefst 140 duizend luizen geplet. Nu zijn insecten het voedsel van de toekomst en zie je door het pletten geen pootjes of schildjes meer op je roze koek. Maar ik eet ze niet.



Voorts ben ik als consument geheel afhankelijk van Wikipedia. Ik neem een willekeurig e-nummer, E284, boorzuur. Lekker korte naam, in tegenstelling tot 'hydroxypropylmethylcellulose' (E464). Boorzuur is een veelzijdig stofje, leer ik. Wordt toegepast voor het solderen van goud. En voor het bestrijden van houtworm, maar dat mag alleen door professionals vanwege de giftigheid. In boorzalf wordt het gebruikt tegen luieruitslag. Omdat het gif de huid intrekt en schadelijk is voor nieren en zenuwstelsel wordt dit ontraden. Maar verrassend genoeg is dit goedje wel toegestaan als conserveermiddel voor iets eetbaars. 4 gram E284 per, toe maar, kilo kaviaar. Lieve Rosanne, ben ik een erge tuthola als ik deze kaviaar laat staan?



Maar met Hertzberger heb ik hooggespannen verwachtingen van voedselinnovatie. Als mijn zoontje van middelbare leeftijd is kan hij wellicht steak printen bij de Appie. Een tijd geleden werd het eerste stuk kweekvlees gepresenteerd. Een absolute doorbraak voor een dierliefhebbende carnivoor zoals ik. Hier geen met hart en ziel gekweekt oervlees van een speltrund dat midden in zijn genotvol huppelbestaan bruut naar het slachtschavot geleid was. Nee, een opgekweekte gekloonde spier.