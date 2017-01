Harriet Duurvoort: 'Ik kies in 2017 voor een resoluut optimisme'

Als schoonheid in de 'eye of the beholder' zit, dan zit geluk in diens hart

Getrouwd ben ik helaas nooit en ik heb momenteel ook geen relatie. Een goed huwelijk, droom ik, romantica pur sang, zou zomaar 2 hele gelukspunten opleveren. Maar met een slecht huwelijk keldert mijn algehele geluksscore met minstens -2,5. Een gewoon, sleets, maar geborgen werkhuwelijk maakt dus 0.14 punt gelukkiger. Arme singles. Ik geef toe, eenzaamheid maakt soms ontzettend verdrietig. Maar ik ben ook van 'There's no greater pleasure in life than being on your own in bed, reading and eating a peanut butter sandwich'. (Martha Gellhorn, oorlogsverslaggever en ex-vrouw van onder anderen Ernest Hemingway). En volgens Aristoteles behoort het geluk aan hen, die aan zichzelf genoeg hebben. Het zou zomaar 0.14 kunnen opleveren.



Wat is geluk überhaupt? Gezondheid, tevredenheid, succes, erkenning, liefde, geld, schoonheid? Muziek, ontroering, een mooie roman? Groots of klein en meeslepend? Humor? Dansen? Flirten? Natuurschoon? Kopjes krijgen van poes? Bungeejumpen? De verrukking van je kind als je samen met zijn treintjes speelt? Als schoonheid in de 'eye of the beholder' zit, dan zit geluk misschien in diens hart. In de samenleving is geluk wat algemener. Veiligheid, saamhorigheid, solidariteit, compassie, betrokkenheid, denk ik.



Ik wens u een gelukkig nieuwjaar. En veerkracht om het onvermijdelijke ongeluk op te vangen.



Harriet Duurvoort is publicist.

