Handelsbeleid ingewikkelder dan Trump dacht

Tijdens de verkiezingscampagne sprak Donald Trump vaak over hoe hij de 'afschuwelijke handelsovereenkomsten' die Amerika had gesloten, opnieuw ging bespreken om miljoenen banen terug naar Amerika te krijgen. Tot nu toe is er niets gebeurd. Niet alleen is Trumps handelspolitiek - Trumptrade? - nergens te bekennen; er is zelfs geen indicatie waar het om zou kunnen gaan.



Vrijdag organiseerde het Witte Huis een ceremonie waarbij Trump twee oekazes over handel zou ondertekenen. Waarschijnlijk om de indruk weg te nemen dat zijn vuurwerk over handel niets voorstelde.