Groot-Brittannië gaat echt niet kopje onder

Zuurvlees

In de Volkskrant Magazine heb ik met veel aandacht en plezier de artikelen gelezen in het kader van het 150-jarig bestaan van de provincie Limburg. Als geboren en getogen Limburger en bourgondiër ging mijn aandacht vooral uit naar het artikel van Marcel Maassen over zuurvlees. Inhoudelijk een feest der herkenning en langs deze weg mijn welgemeend compliment aan de auteur voor zijn bijzonder vermakelijke schrijfstijl.



Wat me wel van het hart moet is dat ik me ten zeerste heb verbaasd over zijn zelfingenomen uitspraak over de kwaliteit van zijn eigen gemaakt zuurvlees, want - voor zover mij bekend - is dat van mij het lekkerste dat er bestaat.



Sándor Beckers, Amersfoort