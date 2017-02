Gratis bier is er niet bij

Op de vooraanstaande rol van het Centraal Planbureau rond de verkiezingen is best wat aan te merken. In de eerste plaats vanwege de onstuitbare neiging om de campagne te verkleinen tot louter materiële thema's. In welk ander land vangen lijsttrekkers elkaar vliegen af onder verwijzing naar 'tabel 3, pagina 37 van uw doorrekening, waaruit blijkt dat bij u de koopkracht...'? Voor wie de verbeelding aan de macht wil, is het CPB vaak een ruwe spelbreker. Zeker in een campagne als de huidige, die vooralsnog draait om thema's als immigratie, integratie en identiteit, kunnen alleen de cijfers niet maatgevend zijn.



Tegenstanders merken ook terecht op dat politiek geen exacte wetenschap is. Wie zijn beloften niet laat doorrekenen op zaken als werkgelegenheid, economische groei en koopkracht, plaatst zichzelf buiten de orde die meer groei nastreeft. Is dat wel eerlijk tegenover een club als de Partij voor de Dieren, die juist die orde verwerpt?