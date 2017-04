Goede zaak dat mythe van de zelfredzame burger wordt doorgeprikt

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit in haar rapport Weten is nog geen doen voor 'een realistisch perspectief' op de redzaamheid van burgers. De overheid hanteert daarentegen een 'rationalistisch' perspectief; zij gaat er veel te gemakkelijk van uit dat burgers zichzelf kunnen redden en de informatie die hen wordt aangereikt probleemloos in de juiste actie kunnen omzetten.



De WRR constateert dat lang niet alle burgers onder alle omstandigheden hiertoe in staat zijn. Er gaapt een kloof tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij aankunnen. Dat kan te maken hebben met ongeletterdheid of een geringe intelligentie. Maar tot die groep blijft het gebrek aan redzaamheid niet beperkt. Ook goed opgeleide mensen kunnen in de knel komen vanwege vermijdingsgedrag, stressvolle situaties of onvermogen in actie te komen, het hoofd koel te houden en door te zetten bij tegenslag. De WRR introduceert het begrip 'doenvermogen': de vaardigheid om te kunnen plannen, het initiatief te nemen tot de juiste actie en niet toe te geven aan verleidingen. Omdat lang niet iedereen over dit pakket van vaardigheden beschikt, concludeert de WRR dat 'de lat in de participatiesamenleving hoog ligt'.