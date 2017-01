Gladheid is niet schuldig, hufters in verkeer wel

Doodsbedreigingen

Het artikel over de doodsbedreigingen die schrijver Celal Altuntas te verduren krijgt (Ten eerste, 9 januari) vormde een niet geheel onverwacht vervolg op het interview met hem van afgelopen vrijdag (Ten eerste, 6 januari), waarin hij bepleit dat immigranten zich meer moeten 'openstellen voor de nieuwe omgeving met deels andere waarden en normen'. Wie zich tegenwoordig negatief uitlaat over immigrantengemeenschappen in Nederland kan op dit soort 'sterke kritiek' rekenen.



Wat ik mij wel - met verbazing - afvraag is of de bedreigers uit Turkse en Marokkaanse gemeenschappen doorhebben dat ze met hun bedreigingen Altuntas' punten slechts kracht bijzetten. Ze maken pijnlijk hun eigen dogmatisme duidelijk: hun onwil tot openstelling en integratie.



Het doet me denken aan een satire die ik ooit tegenkwam over de criminaliteit van sommige motorclubs. Een lid: 'Wij zijn geen criminelen. En iedereen die daar anders over denkt kan een mes tussen zijn ribben verwachten.'



Jonas Créton, Utrecht