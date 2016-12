Gettotoerist durft tenminste voorbij krantenkop te kijken

Column Sheila Sitalsing

columnHij had zich van tevoren nog afgevraagd of hij 'geen onnodige risico's nam' door zich in te schrijven voor een toeristische rondleiding door de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek, zo bekende een dagjesganger die gisteren in deze krant figureerde in een heerlijke reportage van België-correspondent Leen Vervaeke. Hij had het 'angstaanjagender' verwacht. 'Het is er vast verschrikkelijk', had een medetoerist voor aanvang van de rondgang gedacht, op gezag van het televisienieuws.