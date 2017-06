Geschiedenis wordt geschreven door winnaars, maar wie is de held en wie de stumper?

Een maand geleden stond Mark Rutte op een ledencongres van de VVD op Ruttiaanse wijze zijn grenzeloze bewondering uit te venten voor de leider van GroenLinks: 'Ik ben onder de indruk geraakt van Jesse Klaver. Hij deugt. Hij staat te knokken voor zijn idealen. Nederland is better off omdat mensen als Jesse Klaver voor de politiek kiezen.'



Gisteren was de bevlieging alweer over, zo wreed en wispelturig kan de liefde soms zijn. Knokken voor idealen: leuk, maar je moet het niet overdrijven, want dan kan Rutte het niet meer volgen. Het ging om 'een klein dingetje', beklaagde de VVD-leider zich tegenover BNR-radio, iets 'waar we in tien minuten uit hadden moeten zijn.