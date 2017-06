Genderneutraal schrijven? Schrijf gewoon vaker over vrouwen

'Echte helden'

De president van de Republiek der Zuid-Molukken, John Wattilete, wentelt zich namens en voor zijn achterban onterecht en schaamteloos in een bedroevend slachtofferschap. In zijn speech afgelopen zondag, bij de herdenking van de treinkaping bij De Punt op 11 juni 1977, memoreerde hij ( 'de dag waarop in opdracht van de Nederlandse regering een einde is gemaakt aan de jonge levens van onze helden'. (Ten eerste, 12 juni)



Echte helden kunnen om een politiek ideaal te bereiken in uiterste nood nog wel naar de wapens grijpen - daar is zelfs met behoud van respect voor de regel van de rechtsstaat van het overheidsmonopolie op geweld nog wel enig begrip voor op te brengen. Maar met die wapens hadden zij dan alleen een vijandige overheid en de direct betrokken overheidsdienaren mogen bevechten.



In elk geval behoorden zij geen volmaakt onschuldige treinpassagiers of NS-personeel te gijzelen of zelfs af te schieten en als honden op het talud te kwakken. Dat past echte helden niet. Evenmin past Wattilete onzorgvuldig taalgebruik.



Ed Arnold, Zeist