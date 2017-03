Gelukkig worden er hoofden geschud tijdens politiek debat

De CDA-voorlichting is boos op RTL omdat twee mannen zichtbaar voor tv-kijkers het hoofd schudden terwijl Buma in het tv-debat zijn zegje deed. Bij andere lijsttrekkers werd minder geschud. Hoeveel slimmer had die CDA-voorlichting het aangepakt als ze had getwitterd: 'RTL gezien? Onze Buma is het kroonjuweel van de democratie!'



Immers: landen waar politici geen last hebben van nee-schudders, zijn nooit democratieën. Kim Jong-un, Raúl Castro en Xi Jinping zagen nimmer een publiek dat niet enthousiast was. De Roemeense leider Ceausescu zag voor het eerst nee-schudders op 22 december 1989 en kwam die schok niet meer te boven - een gevolg van vijftig jaar mechanisch geknik en geklap. Gelukkig is het land waar politici eruitzien als Sybrand Buma en waar de hoofden schudden als hij babbelt.