Geerten Waling: Populisme, de terugkeer van het idealisme in de politiek

Pathos en elan

De één gelooft in de Jessias, de ander in de Lavendelprofeet

Het populisme gaat allang niet meer (alleen) om de boze, witte man die de greep op de wereld verliest. De beweging is niet per definitie cynisch of destructief - zelfs als sommige leiders en ideologen dat wel zijn. Het is in feite een nieuw idealisme dat links en rechts opbloeit buiten de gevestigde partijen. Was het in 2008 nog Barack Obama die met 'hope' en 'change' grote massa's wist te inspireren, in 2016 voelden andere groepen Amerikanen zich aangetrokken tot het 'make America great again' van Donald Trump en 'a future to believe in' van Bernie Sanders.



We zagen hetzelfde in Frankrijk met Le Pen en Macron - en ook in Nederland. Hoewel ze inhoudelijk een afkeer van elkaar hebben, zijn de aanhangers van Jesse Klaver en Thierry Baudet in grote lijnen vergelijkbaar: veel jongeren met idealen, die bijval krijgen van oudere aanhangers die de hoop op verandering, die zij lang geleden hadden verloren, lijken terug te vinden.



Pathos en elan zijn nooit ver weg. De één gelooft in de Jessias, de ander in de Lavendelprofeet. Maar allen delen de overtuiging dat zij, via democratische weg, het verschil kunnen maken. Het populisme is dus niet zozeer een vijand die van buitenaf de democratie bedreigd, maar een uiting van idealisme die, hoewel niet zonder de nodige kritiek, door elke democraat kan worden gewaardeerd.



Geerten Waling is historicus, onderzoeker aan de Universiteit Leiden en auteur van o.a. Zetelroof (Nijmegen: Vantilt 2017).