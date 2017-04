Geen land ter wereld leerde zo snel zo veel over panda's

Gisteravond arriveerden de leasepanda's Wu Wen (Krachtige Wolk) en Xing Ya (Elegante Ster) in Nederland. Beiden waren in het bezit van een Schengen-visum. Zij kwamen met een speciale KLM-vlucht vanuit Chengdu aan op Schiphol, waar zij door de brandweer werden onthaald op een zogenoemde 'shower of affection'. Hierna begaven zij zich, in het gezelschap van de nationale troetelpanda Marcel Boekhoorn, naar diens Ouwehands Dierenpark in Rhenen, waar voor hen een reuzenpandapaleis is neergezet.



Vroeger dacht iedereen dat panda's speelgoedberen waren op plaatjes van het WNF. Maar in 2000 begon miljardair Boekhoorn zijn pandalobby en bleken het echte dieren.