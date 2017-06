Geen aandacht is niet alleen schrikbeeld voor terroristen

In Sir Edmund verbaast een recensent zich erover dat twee terrorisme-experts in hun zoektocht naar 'de oorzaken' voorbij gaan aan wat terroristen hierover zelf zeggen. Sorry, niet de juiste diploma's. De terrorisme-expert wordt vaak bijgestaan door de alom tegenwoordige publieke intellectueel: allesweters die u uitleggen dat er meer doden vallen in het verkeer.



De experts en de publieke intellectuelen leren ons, simpele burgers en media, dat we het terrorisme moeten negeren. Ze weten waarover ze praten: geen aandacht is immers ook het grootste schrikbeeld voor menig terrorisme-expert en publiek intellectueel. We hopen dat dit vreselijke wapen zich nooit tegen hen zal keren.