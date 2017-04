Gastcolumn - Shots fired: antiracisme ontspoort volledig

De laatste tragedie in deze freakshow is een soort Verlossingsmanifest voor Verlichte Kleurbewuste Blanken

Lang voordat racisme een vermarktbaar product werd schreef ik eens in een column voor de Volkskrant: '[I]k ben slechts iets wat je aan de oppervlakte ziet opborrelen. Een voorproefje van wat komen gaat. De voorhoede van een nieuwe generatie .... Loop naar de hel met je integratie!!!' Zeven jaar later is het onbetwistbaar dat deze generatie haar gezicht heeft laten zien. Helaas liep het niet allemaal zoals ik in 2010 hoopte. Antiracisme was een ideaal in 2014, een industrie in 2015, een soap in 2016, en 2017 belooft zonder interventie een puinhoop te worden.



De laatste tragedie in deze freakshow is een Social Justice Entrepreneur (SJE) die voor zelfingenomen solidariteitstattas een handleiding schrijft, waarmee ze zichzelf weer moreel superieur kunnen verklaren. Een soort Verlossingsmanifest voor Verlichte Kleurbewuste Blanken (VKB). Nzume Projects blij want factuur. Solidariteitstattas blij want schoon geweten.



Ondertussen uit het sluimerende schisma tussen zwarte en zandkleurige antiracisten zich steeds vaker in openlijke vijandigheden en staat antiracisme op het punt zichzelf op te blazen. Aan het eind van de dag neemt niemand in Nederland antiracisme nog serieus, of wil zich er überhaupt mee associëren. Dit is een kwalijke zaak.