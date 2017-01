Gastcolumn: Onze sympathieën zijn gebaseerd op zelfbedrog

Bewegende beelden bepalen over welke gruwelijkheden we ons druk maken

Een van de grootste vormen van zelfbedrog is het idee dat 'wij' in oorlogen altijd de goede partij steunen. We zeggen dat we voor mensenrechten en internationaal recht opkomen. We steunen in buitenlandse brandhaarden de vrijheidsstrijders. Maar de definitie van vrijheidsstrijder is wel erg flexibel. Zo steunden we in Afghanistan de corrupte kliek van president Hamid Karzai, die net als de Taliban afvalligen ter dood veroordeelt.



Als publiek hebben we geen invloed op welke bewegende beelden we van welk gewapend conflict te zien krijgen. Toch bepalen deze beelden grotendeels naar welke partij onze sympathie uitgaat en over welke gruwelijkheden we ons druk maken. Zo denken we dat in Aleppo alleen Assad en de Russen oorlogsmisdaden begaan en geloven we dat de strijd tegen IS in Mosul zonder oorlogsmisdaden plaatsvindt.



Het conflict in Syrië is een mooi voorbeeld van het zelfbedrog. Assad is een seculiere dictator die uit machtsbehoud al decennia samenwerkt met de sjiitische terroristen van Hezbollah en met Iran. In Nederland maakten weinigen zich er druk om. En opeens zijn er in Syrië liberale rebellen die Assad willen verjagen en een democratie willen opbouwen. Al snel zwelt de mantra aan: we moeten deze rebellen helpen.



Vrijwel nergens horen we dat de rebellen Soennitische moslimfundamentalisten zijn. Dat ze vanaf het begin door Erdogan zijn bewapend en door Qatar en Saoedi-Arabië zijn gefinancierd. En dat Washington volop aan die bewapening meewerkt. De rebellen gebruiken krijgsgevangenen als menselijk schild en verjagen en doden Alawieten en christenen. In de chaos kan IS zich in delen van Syrië en Irak nestelen.