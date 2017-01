Gastcolumn: 'Onze politici staan model voor een land dat bang is van zichzelf'

Narratief van achteruitgang

Onze politici praten onzin zoals: we moeten weer gaan verbinden

In onzekere tijden ontstaat een narratief van achteruitgang ('de democratie is in verval') of bedreiging ('de islamisering van Nederland'). Negatieve of nietszeggende termen nemen de plaats in van argumenten. Populisme! Islamisering! In Politics and the English Language beschrijft George Orwell het verband in de politiek tussen onoprechtheid en taalverloedering. Politici die de standaard partijlijn uitdragen via betekenisloze woorden, standaardzinnen en eindeloos gerecyclede metaforen. Herkenbaar?



Door hun gebrek aan zelfvertrouwen kunnen politici alleen nog brokjes oplepelen uit het narratief over tolerantie - de vrijheid van meningsuiting, 4 en 5 mei - zonder het grote geheel te snappen. Bovendien zijn die brokjes gedeconstrueerd door fanatieke propagandisten en reactionaire scherpslijpers: 'de vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief om mensen tot in het Diepst Van Hun Ziel te kwetsen'. Of: '4 en 5 mei moet ook over de Palestijnen gaan'.



Daarom staan Nederlandse politici standaard met hun mond vol tanden als ze op televisie tegenover een boze moslim zitten. Onze politici praten onzin zoals: we moeten weer gaan verbinden. Terwijl tegenstellingen juist noodzakelijk zijn om te bepalen hoe we zaken als vrijheid van denken, schrijven en religie het beste kunnen regelen.



Uit gewoonte projecteren we nog steeds al onze slechte gedachten en eigenschappen op iedereen die als intolerant te boek staat ('zij willen weer mensen op treinen naar het Oosten zetten') - een klassiek verdedigingsmechanisme. Lodewijk Asscher noemt in een interview met Trouw de ideeën van Wilders on-Nederlands. Maar is de onzin die Wilders uitkraamt on-Nederlandser dan pakweg het gedachtegoed van Asschers voormalige partijgenoten bij Denk?



In het tolerante Nederland is de reactie op een afwijkende mening meestal gespeelde verontwaardiging, verdachtmaking via de media en maatschappelijke uitsluiting. Hardnekkige dissidenten krijgen bovendien te maken met psychiatrisering: 'Ayaan Hirsi Ali is getraumatiseerd en laat zich door blanke mannen manipuleren'.