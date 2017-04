Gastcolumn: neurodiversiteit, misschien wel de motor van sociale vooruitgang

Alle grote denkers in de geschiedenis waren vermoedelijk autisten

Soit. Aan het eind van de dag geldt het adagium: wat moet moet. Problematischer is de repressieve opstelling van de rest van de samenleving ten opzichte van neurodiversiteit. Hoewel ik mordicus tegen identiteitspolitiek ben, is deze diversiteit een voldongen feit. Misschien is neurodiversiteit wel de werkelijke motor achter elke sociale vooruitgang, het losbreken uit de status quo en collectivistisch denken.



Alle grote denkers in de geschiedenis waren vermoedelijk autisten. In ieder geval de denkers van mijn kaliber, zoals Jean-Paul Sartre, John Locke en John Stuart Mill.



De samenleving begrijpt deze neurodiversiteit niet meer. Zij wil het aan banden leggen. Gegijzeld door klinische trajecten die consequent uitgaan van beperkingen, van anders-zijn, en vooral: van minderwaardigheid. Je bent een probleem voor jezelf, voor je omgeving en dat moet genezen dan wel geneutraliseerd worden. Schoktherapie. En als we er niet uitkomen stoppen we je gewoon vol met medicijnen. Fucking zombie.



Er wordt door sommigen zelfs geopperd om foetussen te testen op deze neurologische eigenschappen en vervolgens te aborteren! De enige reden waarom ik dit niet zou omschrijven als genocide is omdat ik abortus geen moord vind, maar erg ethisch is dit motief niet. Dit neem ik zelfs persoonlijk op, want de deductie die uit deze opvatting volgt is dat ik zelf dus ook beter geaborteerd had kunnen worden. Terwijl ik erg tevreden ben met mezelf en een waardevol deelnemer van onze samenleving.



Onze samenleving moet deze neurodiversiteit gaan herwaarderen, in plaats van er een stigma op te plaatsten. Nog vermoeiender dan mensen die met de Koran in de hand allerlei aannames willen maken, zijn degenen die met de DSM-5 denken te kunnen vaststellen wat ik wel en niet ben. Wij zijn individuen voorzien met bijzondere eigenschappen, die van grote waarde zijn voor onze samenleving.



The struggle is real.



Izz ad-Din Ruhulessin is publicist en deze maand gastcolumnist van de Volkskrant.