Gastcolumn: Lang leve de leraar, je beste vriend

Eenzaam

'Hoe ziet zijn huis er van binnen uit?'

In de verwarrende wereld waar ik in eenzaamheid mijn weg probeerde te vinden, werd Hans een dierbare vriend en vertrouweling. Ik kon met mijn vragen bij hem terecht: 'Waarom zetten de studenten hier hun tas niet netjes neer, maar gooien ze hem op de grond? Kaarten is toch voor in een casino, waarom doen ze het hier in de schoolaula? Waarom willen ze een 5,5 hebben en niet een 10? Waarom raken ze geïrriteerd als ik uit nieuwsgierigheid tijdens de les vragen stel?'



Hans was een Amsterdammer en door zijn liefde voor het onderwijs in Deventer beland. Als hij met vakantie was, mocht ik de planten water geven in zijn herenhuis aan de Hoge Hondstraat. De andere studenten vroegen dan fluisterend, 'hoe ziet zijn huis er van binnen uit?'



Maar als hij terugkwam was de beloning groot. Slapen op de rotskliffen bij het Dogon-volk in Mali, qat kauwen met Jemenieten in Jemen of in het ruim van een vrachtwagen dwars door de Sahara heen reizen. Hans kwam altijd met indrukwekkende verhalen en dia's terug.