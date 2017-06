Gastcolumn Keyvan Shahbazi: wie in Nederland van het gemiddelde afwijkt, is dikwijls verdacht

Het 'egalitarisme' is een centrale waarde in de Nederlandse cultuur

Stelt u zich voor: u staat in de rij bij de bakker, iemand passeert de rij, loopt naar de bakker toe en bestelt brood. Dat kan natuurlijk niet. Althans niet in Nederland. Voor de kassa hebben we het hier vaak over wie aan de beurt is en wie nog niet. Wij zijn allemaal gelijk en niemand hoort zich verheven te voelen boven anderen. Het 'egalitarisme' is een centrale waarde in de Nederlandse cultuur. Getuige daarvan is de continue zorg om de perceptie van gelijkheid te bewaken. Wanneer iemand in een rij voordringt, interpreteren we het als onrecht of een verstoring van het evenwicht. Met als gevolg dat ons adrenalinepeil omhoog schiet en we, in ieder geval verbaal, in actie komen.



Een paar kilometer over de grens, is het vanzelfsprekend dat de familie en vrienden van de bakker niet in de rij hoeven te staan. Het zou anders een enorme afgang zijn voor de man. Dat geldt ook voor ouderen of voor iemand die thuis een zieke verzorgt. Wie eerder of later wordt geholpen, is niet zo'n principekwestie. Dan maar een halve minuut later.



Het bestrijden van maatschappelijke ongelijkheid heeft de Nederlandse samenleving veel goeds gebracht. Maar het gelijkheidsideaal heeft ook geleid tot perfide dogma's. Zo lieten we tot voor kort de selectie voor de studies met numerus fixus, zoals geneeskunde, deels aan toeval over. Niet de beste, ijverigste en slimste studenten werden toegelaten, maar de laffe oplossing was om deels de loting te laten bepalen wie een plaats kreeg. Hoeveel briljante artsen hebben we in die jaren niet ingeruild voor middelmatige? Het ging hier niet om een nobel streven als gelijkwaardige toegang tot maatschappelijke participatie. Nee, hier werden intelligentie, doorzettingsvermogen en talent simpelweg genegeerd.