Gastcolumn Keyvan Shahbazi: De kern van het terrorisme is de sharia, niet je paspoort

Misdadig

Het is de vraag of het premier May zal lukken om het in Engeland gewortelde islamisme, met zijn gevestigde shariarechtbanken, aan te pakken

Toen de Britse premier May in haar toespraak na de misdadige aanslag in Londen sprak over 'genoeg is genoeg' en dat 'er een andere aanpak van terreur moet komen', zinspeelde ze juist hierop. Zij gaf er blijk van dat ze, in tegenstelling tot de Amerikaanse president, wél begrijpt dat het de sharia is die het terrorisme voedt, niet de kleur van een paspoort of de plek waar iemand is geboren.



Toch is het twijfelachtig of het de Britten zal lukken om het in Engeland gewortelde islamisme, met zijn gevestigde shariarechtbanken, effectief aan te pakken. Intussen stuurde president Trump de volgende tweet: 'We hebben extra bescherming nodig tegen terroristen. De rechters moeten ons het recht op inreisverbod teruggeven.' Of hij nu bij het Amerikaanse hooggerechtshof gelijk krijgt of niet, op deze manier voorkomt hij geen enkele terroristische aanslag. De toekomstige jihadisten wonen al in de Amerikaanse steden.



Het effectief bestrijden van terrorisme kan alleen met de juiste analyse. Als gezin hebben wij inmiddels al een nieuwe vakantiebestemming. In augustus zoeken we de zon op in Engeland.



Keyvan Shahbazi is cultureel psycholoog en deze maand gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie.