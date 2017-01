Gastcolumn: Het nationalisme van de middenklasse

Extra prikkel

Economische onzekerheid bij de middenklasse leidt tot toenemend nationalisme

Aristoteles beschreef al dat een grote en tevreden middenklasse een voorwaarde is voor een stabiele maatschappij. En de middenklasse staat in de westerse wereld onder druk. Het Global Risks Rapport 2017 van het World Economic Forum noemt de wereldwijd toenemende inkomensongelijkheid het grootste probleem voor het komende decennium. Want inkomensongelijkheid veroorzaakt werkloosheid, sociale instabiliteit en ongecontroleerde migratie. Technologische ontwikkelingen zoals robotica en artificial intelligence zullen in hoog tempo banen in het middensegment laten verdwijnen.



Het WEF - als verband van CEO's van multinationals toch niet bepaald een populistisch gezelschap - roept daarom op tot hervorming van het 'market capitalism'. Anders zijn de woede tegen het establishment en de sociale tegenstellingen niet meer beheersbaar. Econoom Paul de Grauwe van de London School of Economics wijst er in De Morgen van 11 januari op dat de groeiende ongelijkheid de afgelopen decennia door economen én politici als probleem is genegeerd.



Economische onzekerheid van de middenklasse is daarmee één van de oorzaken van het toenemende nationalisme, zowel in de VS als in Europa. Die onzekerheid is na de financiële crisis van 2008 in een stroomversnelling terecht gekomen. Nationalisme krijgt in Europa een extra prikkel omdat landen binnen de Europese Unie weinig bewegingsruimte hebben om de economische crisis naar eigen inzicht op te vangen. De migratiestromen van binnen en buiten Europa, deels het resultaat van beslissingen op EU niveau, zijn een derde oorzaak.