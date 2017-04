Gastcolumn: een ode aan de allochtoon

Bloed, zweet en tranen

Dit is een generatie die zich niet laat vertellen dat ze dankbaar moet zijn Van negen tot vijf in een andere wereld moeten zijn is slopend, om maar te zwijgen over de stompzinnige opvattingen die bij het koffiezetapparaat de ronde doen

Vanaf zijn eerste stappen in de zandbak heeft de zwarte- en zandkleurige Nederlander zijn positie in dit land met bloed, zweet en tranen bevochten. De lange weg van de basisschoolleraar en zijn VMBO-kaderadvies naar de professoren die tevergeefs het proefschrift proberen neer te sabelen. Cum laude afstuderen terwijl zijn ouders soms niet eens kunnen lezen.



Vanuit de meest barre omstandigheden toonde hij wat het betekent om een strijder te zijn. De uitzichtloosheid van de betonnen jungles en de onzekerheid van de asielprocedures hebben de allochtoon niet kunnen breken, integendeel, het heeft hem gewapend met unieke ervaringen, die in de zwarte- en zandkleurige Nederlander de meest deugdzame menselijke eigenschappen naar boven halen.



Voor velen ging dat pad niet over rozen. Voor sommigen een regelrechte lijdensweg. Van armoede. Van invallen en razzia's. Van minder, minder, minder. Van te vroeg te grote verantwoordelijkheden moeten dragen. De steek- en schietpartijen. De mensenhandelaars. De eenzame abortus en de pasgeborenen in de containers. Perioden van wanhoop en rampspoed. Alles verliezen en opnieuw beginnen. Blijven doorgaan, ondanks tegenslagen of verkeerde keuzes. Niet opgeven en het doel voor ogen houden. Soldier. Een generatie van leeuwen maakt acte-de-presence.



Dit is een generatie die zich niet laat vertellen dat ze dankbaar moet zijn. Nee, het is juist Nederland dat deze generatie dankbaar moet zijn om de energie die zij in dit drooggemalen moeras steekt. Het succes van de zwarte- en zandkleurige Nederlander is zuiver het resultaat van zijn eigen excellentie. Van de moed om de rug recht te houden in een vijandig klimaat dat hem al afwees voordat hij überhaupt werd geboren.



In het bijzonder de allochtoon die als eerste stappen zette in het conservatieve milieu van de overwegend door witte mensen bevolkte kantoren. Van negen tot vijf in een totaal andere wereld moeten zijn is slopend, om maar niet te spreken over de stompzinnige opvattingen die daar dikwijls bij het koffiezetapparaat de ronde doen. Het vergt karakter om jezelf staande te houden in deze mentale martelkamers. Keep your head up. Wij staan achter je.