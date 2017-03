Gastcolumn: 'Deelname verkiezingsdebatten moet worden afgedwongen'

Interviews en debatten ziet hij eerder als een risico dan als een kans

Pas twee dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan de politieke leiders van de twee grootste partijen in de peilingen, Rutte en Wilders, voor het eerst met elkaar in debat. Wilders ontwijkt het rechtstreekse debat met alle andere partijen zelfs tot de avond voor de verkiezingen. Dat is een slechte zaak. Bij de volgende verkiezingen moeten er goede afspraken gemaakt worden om de kiezer te bieden waar hij recht op heeft: rechtstreekse confrontaties tussen alle partijen die er toe doen.



Het heeft in Nederland heel lang geduurd voordat politieke partijen door kregen hoe groot de invloed van verkiezingsdebatten is op het verloop van een campagne. En hoe belangrijk het dus is om er in het belang van je partij zoveel mogelijk regie op te voeren. In 2002 kwamen de lijsttrekkers nog morrend opdraven als pauzenummer bij de Soundmixshow en in 2012 namen zij met tegenzin op verzoek van de NOS nog braaf vakantiefoto's mee naar een debat om daar als opwarmer wat leuks over te vertellen.



Maar langzaam aan beginnen partijen zelf de regie meer in handen te nemen om er voor te zorgen dat de debatten in hun voordeel gaan werken in plaats van dat zij zich overleveren aan 'Hilversum'. Zo besloten de VVD en de PVV dat een Premiersdebat met Jesse Klaver als mogelijke extra deelnemer niet paste in hun verkiezingsstrategie en zegden hun deelname aan het debat af. Wilders heeft inmiddels zelfs de keuze gemaakt om zich bijna helemaal af te zonderen van de verkiezingscampagne. Interviews en debatten ziet hij eerder als een risico dan als een kans. En dus heeft hij vrijwel alle debatten afgezegd.