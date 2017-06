Frits Bolkestein: 'Cultureel masochisme is nog nooit afdoende verklaard'

Vergrijzing

Regelmatig, zoals ook weer in het interview met Walter Scheidel (Opinie, 3 juni), duikt de redenering op dat immigratie nodig is om de gevolgen van de vergrijzing in Nederland op te vangen. Nu is al in 1996 (!) voorgerekend dat er een migratiesaldo van een half miljoen mensen per jaar nodig zou zijn om het percentage 65-plussers in 2040 op 13,5 procent te houden. Dat is iets boven het niveau van 1996 (13 procent). De bevolking zou dan uitgroeien tot ruim 43 miljoen personen. Zelfs om maar een deel ervan naar evenredigheid op te lossen, zou zoiets al alle voorstelling te boven gaan.



Willem van Haarlem, Amsterdam