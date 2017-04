Frans Timmermans: Vaders moeten meer kansen krijgen vader te zijn

Culturele contrarevolutie

Waar velen van ons dachten dat de strijd voor gelijke rechten zich in de goede richting bewoog, zien we nu een tegenstroom ontstaan. We leven immers in een tijdperk waarin vanzelfsprekende verworvenheden en waarden onder druk staan. Kijk naar wat er gebeurt in Polen met Jaroslav Kaczynski en in Hongarije met Victor Orban die in een 'illiberale' samenleving geloven en een culturele contrarevolutie prediken die zich ook richt tegen de positie van vrouwen en minderheden in de samenleving.



Ik vind het niet 'gewoon' als mijn dochters een strijd zouden moeten voeren die hun grootmoeders beslecht dachten te hebben. Dus is de strijd voor gelijke kansen nog niet gestreden. In deze politieke strijd zijn er vele fronten. Eén daarvan is mannen en vrouwen in staat te stellen samen het juiste evenwicht te bepalen tussen werk en de rest van het bestaan. We willen flexibiliteit bieden bij ouderschapsverlof tot kinderen minstens 12 jaar zijn, zonder dat mensen daarbij hun hele inkomen verliezen. Bovendien moet recht op verlof voor zowel vaders en moeders individueel gelden en niet door vaders aan moeders worden overgedragen. Het eerlijk delen van lasten en lusten is essentieel: 'use it, or lose it' papa's!



Een echte keuze kan ook helpen vooroordelen te doorbreken en gelijke kansen te bieden. In het arbeidsproces is er een tekort aan vrouwelijk talent. Net zoals mannelijk talent te weinig tijd krijgt om er voor de kinderen te zijn. De balans is zoek. Voldoende kwalitatief hoogwaardige kinderopvang kan helpen. Vaders moeten meer kansen krijgen vader te zijn, te beginnen bij de geboorte van hun kinderen. Daarom stellen wij tien dagen betaald vaderschapsverlof voor zodat vaders overal in Europa dezelfde minimum rechten hebben.