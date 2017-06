Formatiepartijen moeten overeenkomsten in plaats van verschillen zoeken

Zo ging ook deze formatiedag voorbij zonder dat iemand in het land enthousiast werd over het nakende landsbestuur. Misschien vielen VVD en PvdA elkaar in 2012 iets te enthousiast en ondoordacht in de armen, maar de voorstelling die nu wordt opgevoerd, is het andere uiterste. Zelfs tussen de partijen die voor de verkiezingen al voorbestemd leken voor de volgende regering, zijn de verhoudingen gedurende de onderhandelingen verslechterd.



Premier Rutte mag zich zo langzamerhand zorgen gaan maken over de slechte start die zijn derde kabinet, als het er al komt, dreigt te gaan maken. Van het elan van de verkiezingscamagne, die 10,5 miljoen Nederlanders naar de stembus trok, is na 85 dagen niets meer te bekennen. Het momentum voor een enthousiast begin, met nieuwe vergezichten, dreigt te verglijden. Waar zijn alle grote beloften van voor 15 maart dat het hoog tijd is om de economische voorspoed aan te grijpen voor groot onderhoud aan het land? Als er al een regeerakkoord komt, lijkt het gebouwd te worden op chagrijn en gestold wantrouwen.